Доклат маленькия , иван третий
Окружающий мир
Доклат маленькия , иван третий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван III в 1462 г московским князем стал Иван III , правнук Дмитрия Донского.При Иване III Русь полностью освободилась от ордынской дани!И при его княжестве начали называть русь "Российским государством"
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