Докожите что Елизовета 1 содействовала укреплению могущества Англии

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Королева была рачительной хозяйкой, пыталась пополнить королевскую казну, разграбленную предшественниками. Покровительствовала промышленности, была пайщиком в торговых компаниях, была в доле в купеческих компаниях. Этой прибылью она покрывала государственные долги Англии. Историческая справка: При Елизавете I Англия перешла к торговой и колониальной экспансии по всему свету. При Елизавете I была значительно усилена королевская администрация, упорядочено финансовое ведомство. Елизавета поощряла развитие новых производств, привлекала в страну искусных мастеров-эмигрантов, покровительствовала торговым компаниям. При ее поддержке Московская компания утвердилась на русском рынке, Эстляндская — на Балтике, Берберийская — в Африке, Левантийская — на Ближнем Востоке, Ост-Индская — в Индии; Средством пополнения государственного бюджета, Елизавета сделала частные монополии на производство и торговлю, которые, как и налоги, к концу 16 века вызвали недовольство торгово-предпринимательских кругов. В экономической сфере Елизавета активно поощряла развитие национальной промышленности через политику протекционизма, выдавала лицензии и патенты на новые технологии, способствовала деятельности акционерных торговых компаний, вводила монополии, что также позволяло установить контроль короны над производством и торговлей. "Лишения молодости сделали Елизавету бережливой. В старости ее упрекали даже в скупости. Экономия в государственных расходах, вообще говоря, очень похвальная, принимала иногда при ней неумеренные размеры. Так, в критические минуты нашествия Непобедимой армады, она всеми силами старалась урезать состав своего флота, численность армии, количество отпускаемых сумм и провианта. " " Как и в предыдущую эпоху, Англия получала хороший доход, участвуя в международной торговле шерстью и тканями. Правительство Елизаветы активно проводило политику протекционизма. Королева поощряла купеческие компании, которые были основаны в этот период. " " Эпоха Елизаветы – не только эпоха развития торгового флота, но и эра расцвета английского пиратства. Пираты действовали с согласия и одобрения королевы, она порой была в доле прибылей от их операций. Одновременно с грабежом испанских кораблей эти люди занимались порой торговлей, порой участвовали в правительственных военных операциях, и часто – играли роль первооткрывателей и исследователей новых земель и маршрутов. " " экономическая политика елизаветинского правительства, с одной стороны, оказалась продолжением общей тюдоровской линии на сотрудничество с мелким и средним дворянством и торгово-промышленными кругами. С другой, эта политика была столь же прагматической, направленной во многом на обретение поддержки прежде всего придворного круга – порой вопреки интересам развития экономики страны. Но важно отметить, что, при всем этом, в царствование Елизаветы был дан мощный толчок строительству флота, активизировалась деятельность Англии на морях. "