Должностные обязанности консула

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Обязанности консула определяются законодательством государства, назначившего суда консула. Однако, выпол-няя эти обязанности, консул должен считаться и с законами страны своего пребывания. Власти её могут не признавать силы за теми действиямиконсула, которые запрещены местным законом, если соответствующее изъятие не установлено путём международного договора. Так, например, эти власти могут не признавать законности регистрации консулом браков, если местный закон требует иного их оформления.Консул выполняет задания торгово-политического характера и представляет своё государство в этой области. Объём вытекающих отсюда функций не поддаётся точному определению.Основной задачей консула является наблюдение за тем, чтобы местные власти выполняли обязательства договоров, заключённых между его государством и страной пребывания, а также соблюдали в отношении его сограждан международные обычаи и местные законы, определяющие права и обязанности иностранцев. Консул оказывает содействие военным, торговым и воздушным судам своего государства, прибывающим в данный консульский округ. Консул защищает личные и имущественные права и интересы своих соотечественников. При нарушении этих прав и интересов он требует от местных властей прекращения нарушений, соблюдения международных договоров и обычаев и возмещения нанесённого ущерба.Наряду с этим консул несёт и обязанности административного характера. Так, например, консул ведёт учёт граждан своего государства, находящихся в данном консульском округе, выдаёт своим соотечественникам паспорта и другие документы личного характера, ведёт акты гражданского состояния этих лиц, выдаёт последним, а также иностранцам, визы на въезд в пределы представляемого им государства.Консул выполняет функции нотариуса, поскольку нотариально оформляемый документ предназначен для представления в государстве, назначившем консула. Кроме того, консул заверяет подписи и печати на документах, выданных властями его консульского округа, если эти документы предназначены для пересылки в страну, назначившую консула; при этом консул удостоверяет, что эти документы составлены по законам страны его пребывания (эта заверка называется консульской легализацией).Наконец, консул составляет завещания своих соотечественников, а в случае их смерти принимает меры к охране наследственного имущества. При наличии соответствующих международных соглашений или сложившейся практики консул принимает в своё распоряжение наследственное имущество, в той его части, которая в капиталистических странах именуется движимым имуществом. С этой частью наследства консул поступает по законам назначившего его государства.