Домашние.растения их..родина
Окружающий мир
Домашние.растения их..родина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кактус может поглощать излучение компьютера и телевизора, а также радиацию от микроволновой печи. Ну и, конечно же, помимо лечения, его используют как комнатное растение и его родина пустыня(это для примера ты можешь о нем написать:)))
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