Domino a) Finde den Weg. - Wie heißt dein Cousin? -Am Sonntag. -Wer kommt denn da? -Zum Markt. -Was hast du denn da? -Aus der Schweiz.- Wen rufst du an? -Max.- Wohin gehst du?- Einen Ball.- Wann kommt dein Opa?- Mein Opa. -Wo...

Немецкий язык

Domino a) Finde den Weg. - Wie heißt dein Cousin? -Am Sonntag. -Wer kommt denn da? -Zum Markt. -Was hast du denn da? -Aus der Schweiz.- Wen rufst du an? -Max.- Wohin gehst du?- Einen Ball.- Wann kommt dein Opa?- Mein Opa. -Woher kommst du? b) Schreib die Fragen und Antworten der Reihe nach in dein Heft. Meinen Cousin,Warum kommt Max nicht? Er ist krank.-

Автор: Гость