Дописать окончания в именах прилагательных указать их род в спокойн.. глубок... озеро смотрятся голуб... небо зелен... ветви деревьев лес взбирается высоко на гол...... склоны сопок цепляется за дик.... землю завоёвывает огром...
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Дописать окончания в именах прилагательных указать их род в спокойн.. глубок... озеро смотрятся голуб... небо зелен... ветви деревьев лес взбирается высоко на гол...... склоны сопок цепляется за дик.... землю завоёвывает огромн.. край крушит скалы сед... гранитн... утёсы
Ответ(ы):
Гость:
В спокойной глубокое озеро голубое небо зелёные ветви за дикую землю огромный край
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