Допиши 4 предложения, которые расскажут о весенних изменениях в природе. Наступи??а ранняя весна. ... ... ... ...

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Допиши 4 предложения, которые расскажут о весенних изменениях в природе. Наступи??а ранняя весна. ... ... ... ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила ранняя весна .птички поют. капель слышна . цветы распускаются после  долгой зимы. все дети вышли на улицу подышать свежим для всех воздухом.
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