Допиши безударные окончания существительных 3-го склонения. Находиться в печали , салат из моркови

Гость: Гость:

Находиться в печали (в степи), салат из моркови (из степи), жил в роскоши (в степи), страдал от болезни (от любви), записал в тетради (в степи), ехал на лошади (на печи), праздник молодежи (любви). Возьмите слова третьего склонения, у которых окончание является ударным.