.допиши окончания и поставь падеж.отдыхали. в саготори... писали о планетари... вошл?? в здани.. находился на задани... написать о Евгени....

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.допиши окончания и поставь падеж.отдыхали. в саготори... писали о планетари... вошл?? в здани.. находился на задани... написать о Евгени....

Автор: Гость