Допишите подходящее по смыслу имена существительные первого склонения. Мама купила. ..., Ласточки увидели. ...., .... выследила вкусную добычу, Столяр сделал....., Бабушка штопает. ...., ...... щиплет молодую травку.
Русский язык
Допишите подходящее по смыслу имена существительные первого склонения. Мама купила. ..., Ласточки увидели. ...., .... выследила вкусную добычу, Столяр сделал....., Бабушка штопает. ...., ...... щиплет молодую травку.
Ответ(ы):
Гость:
1 конфету 2 булочку 3 и
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