Допишите уравнение химических реакция. Расставьте коэфиценты. Назовите тип каждой реакции. Укажите какими из них можно воспользоваться для получения кислорода(не обязательно) C+O2—gt; ..... H2O—gt; ....+....

Химия

Допишите уравнение химических реакция. Расставьте коэфиценты. Назовите тип каждой реакции. Укажите какими из них можно воспользоваться для получения кислорода(не обязательно) C+O2—gt; ..... H2O—gt; ....+....

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