Допишите уравнение химических реакция. Расставьте коэфиценты. Назовите тип каждой реакции. Укажите какими из них можно воспользоваться для получения кислорода(не обязательно) C+O2—gt; ..... H2O—gt; ....+....

Химия
Допишите уравнение химических реакция. Расставьте коэфиценты. Назовите тип каждой реакции. Укажите какими из них можно воспользоваться для получения кислорода(не обязательно) C+O2—gt; ..... H2O—gt; ....+....
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+O2=CO2 окислительно-восстановительная 2H2O=2H2+O2
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