Найди периметр восьмиугольного ,если каждая его сторона имеет длину 3,75 см
Математика
Найди периметр восьмиугольного ,если каждая его сторона имеет длину 3,75 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = 3,75 * 8 = 30 см. Ответ: 30 см.
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