For (i=0;ilt; n;i++) - это: оператор цикла с предусловием оператор цикла с заданным числом повторений оператор цикла с постусловием оператор-переключатель

Информатика

For (i=0;ilt; n;i++) - это: оператор цикла с предусловием оператор цикла с заданным числом повторений оператор цикла с постусловием оператор-переключатель

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