Напиши сочинение на тему "рассказ о себе" в форме письма.Подумай кому будет адресо??ано письмо.В тексте нужно употребить местоимения я,ты и себяв разных формах с предлогами.1)стиль разговорный 2)тип речи- повествование 3)форма ...

Гость: Гость:

ривет (имя подруги) Я хочу тебя рассказать как я изменилась: я стала лучше учится, начала зпниматся спортом, и решила выучить польский я зык. У меня появился котенок и мы переехали в другой район. А моего котенка зовут Барсик, и Барсик очень хорошо ладит с моим псом Дарвинон. И еще я хотела тебе написать про то что я перешла в другую школу и нашла там новых друзей, но с тобой им не сровняться) Я тебя люблю и до встречи! Жду тебя моя подруга