10/(z+3) = 100/(5z-7)
Математика
10/(z+3) = 100/(5z-7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*(5z-7)/z+3-100*(z+3)/(z+3)(5z-7)=0 50z-70-100z-300/(z+3)(5z-7)=0 -50z-370/(z+3)(5z-7)=0 -50z-370=0 -50z=370 z=370:(-50) z=-7.4
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