Проанализируйте итоги внешней политики России (Русско-шведская война 1656-1661 гг., Смоленская война, Русско-польская война 1654-1667 гг., Русско-турецкая война 1677-1681 гг., Освоение Сибири)

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1)Причины: присоединение к России Левобережной Украины и Киева Результаты: Русско-польская война 1654-1667 завершилась Андрусовским перемирием, по которому Речи Посполитой были отданы смоленски и северские земли, а за Россией признавалось власть над Украиной.Запорожье оставалось под властью обоих государств Русско-шведская войны 1676-1681 завершилась Бахчисарайским миром, по которому Турция и Крым признавали власть России над Левобережной Украиной и Киевом