Помогите срочно до завтра пожалуйста
История
Помогите срочно до завтра пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Как называется памятник античной архитектуры, который расположен на афинском Акрополе?(парфенон) 2.Как назывались несущие колонны галереи, которые расположены перед входом в здание?(портики) 3.Как назывались статуи одетых женщин, введенных в употребление древнегреческим зодчеством? (кариатиды) Ну и так далее, смысл понятен...
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