Помогите решить задачу по химии!! вычислить объем кислорода, если масса NaNo3 равна "??вою цифру",а количество примесей в нем_%

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Найти объем кислорода, который выделится при разложении 89,25 г нитрата натрия, содержащего 5% примесей. Дано: m(cмеси NaNO3) = 89.25 г ω(примесей) = 4%=0,04 Найти: V(O2) - ? Решение. m(NaNO3) = 89,25 г - 89,25 г*0,04 =85.68 г M(NaNO3) = 85 г/моль ∨(NaNO3) = 85.68 г/85 г/моль = 1,008 моль ≈ 1,01 моль 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2 Из уравнения реакции следует, что ∨(О2) = ¹/₂ ∨(NaNO3) ∨(O2) =1,01 моль/2 = 0,505 моль V(O2) = Vm*∨(O2); V(O2) = 22,4 л/моль*0,505 моль ≈ 11,3 л Ответ: 11,3 л кислорода