Помогите с 5 плз срочно
Алгебра
Помогите с 5 плз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставь вместо a отрицательное число и реши неравенство: 2*(-1)+1/4>=2*(-1)/2*(-1)+1; -2+1/4>=-2/-2+1; -1/4>=-2/-1; -0.25>=2; нет решений.
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