Помогите пожалуйста,не умею читать но надо выучить стих. напишите пожалуйста русскими буквами. I've got a dog. Her name is Pat. She can do this,She can do that. Look at1 my dog! Tricks she can do. I love my dog. She loves me,too.
Английский язык
Помогите пожалуйста,не умею читать но надо выучить стих. напишите пожалуйста русскими буквами. I've got a dog. Her name is Pat. She can do this,She can do that. Look at1 my dog! Tricks she can do. I love my dog. She loves me,too.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ай хэв гот э дог Хё неим ис Пэт Ши кэн ду вис Ши кэн ду вэт Лук эт май дог Трикс ши кэн ду Ай лав май дог Ши лавс ми ту
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