Рисунок размером 512 на 128 пикселей занимает в памяти 32 Кбайт (без учёта сжатия)Найд??те максимально возможное количество цветов в палитре изображения .

Информатика

Рисунок размером 512 на 128 пикселей занимает в памяти 32 Кбайт (без учёта сжатия)Найд??те максимально возможное количество цветов в палитре изображения .

Автор: Гость