Рисунок размером 512 на 128 пикселей занимает в памяти 32 Кбайт (без учёта сжатия)Найд??те максимально возможное количество цветов в палитре изображения .
Информатика
Рисунок размером 512 на 128 пикселей занимает в памяти 32 Кбайт (без учёта сжатия)Найд??те максимально возможное количество цветов в палитре изображения .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
512*128=65536 пикселей 32 кб = 262144 бит глубина цвета: 262144/65536 =4 бит 2^4=16 цветов
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