Текст без прикметникив про весну
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Текст без прикметникив про весну
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Гость:
Була весна. Світило сонце. Навкруги співали пташки. Я йшла лісом і любувалась природою. Весна мене надихала. І на мить мені здалось, що ліс і весна спеціально для мене зробили цю погоду, щоб я раділа і раділа. Весна прийшла в лісок, мене задовольнити всрок.
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