Текст без прикметникив про весну

Гость: Гость:

Була весна. Світило сонце. Навкруги співали пташки. Я йшла лісом і любувалась природою. Весна мене надихала. І на мить мені здалось, що ліс і весна спеціально для мене зробили цю погоду, щоб я раділа і раділа. Весна прийшла в лісок, мене задовольнити всрок.