Объясните коротко как написать реферат?
Литература
Объясните коротко как написать реферат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реферат должен быть краток, но при этом должны быть главная суть. То есть реферат - это пересказ, только письменный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Correct each sentence. 1 The kiwi is the bird that lives in new zealand 2 i go to the cinema once the month 3 for minute she stood there,then...
Информатика
Рисунок размером 512 на 128 пикселей занимает в памяти 32 Кбайт (без учёта сжатия)Найд??те максимально возможное количество цветов в палитре изобра...
Математика
В классе 20 парт.длина крышки парты 110 см,ширина 50см.Скко нужно краски,чтобы покрасить крышки парт,если на 1 м2 требуется 100 г краски