Решите пожалуйста задачу. срочно нужно. заранее спасибо
Геометрия
Решите пожалуйста задачу. срочно нужно. заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сума углов 180 180-(120+40)=20
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