Решите пожалуйста задачу. срочно нужно. заранее спасибо

Геометрия
Решите пожалуйста задачу. срочно нужно. заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сума углов 180 180-(120+40)=20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите срочно до завтра пожалуйста
Ответить
Математика
Сделай к задаче рисунок и реши ее. На каждом конверте по 2 марки. сколько марок на 5 ??аких конвертах
Ответить
Окружающий мир
Опишите своего члена семьи(маму) пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Ответить
Химия
Помогите решить задачу по химии!! вычислить объем кислорода, если масса NaNo3 равна "??вою цифру",а количество примесей в нем_%
Ответить
Українська мова
Текст без прикметникив про весну
Ответить