Какие признаки характерны для злаков?

Гость: Гость:

1) листья тройчатосложные, перистосложные или пальчатосложные 2)Лист разделён на пластинку и влагалище 3)корневая система мочковатая 4)на корнях образуются клубеньки с азотфиксирующими бактериями 5)цветок обычно имеет 2 цветковые чешуи, 3 тычинки и 1 пестик с двумя рыльцами 6)плод-семянка