Какие признаки характерны для злаков?
Биология
Какие признаки характерны для злаков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) листья тройчатосложные, перистосложные или пальчатосложные 2)Лист разделён на пластинку и влагалище 3)корневая система мочковатая 4)на корнях образуются клубеньки с азотфиксирующими бактериями 5)цветок обычно имеет 2 цветковые чешуи, 3 тычинки и 1 пестик с двумя рыльцами 6)плод-семянка
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