Сочинение на тему что такое красота? Пж помогите

Гость: Гость:

Многие думают, что красота это длинные ноги и осиная талия, большие глаза и пухлые губы. Я считаю что это не так. Это лишь маска, прикрывающая настоящую - внутреннюю красоту. Эта красота в звонком смехе и искренних словах, в ямочках на щеках, в честности и справедливости. Ведь смысл иметь идеальную внешность, если внутри... Пустота. Но, как говориться , встречают по одежке. В современном мире именно внешность играет очень важную роль и является билетом в счастливую жизнь