Сочинение на тему что такое красота? Пж помогите
Литература
Сочинение на тему что такое красота? Пж помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие думают, что красота это длинные ноги и осиная талия, большие глаза и пухлые губы. Я считаю что это не так. Это лишь маска, прикрывающая настоящую - внутреннюю красоту. Эта красота в звонком смехе и искренних словах, в ямочках на щеках, в честности и справедливости. Ведь смысл иметь идеальную внешность, если внутри... Пустота. Но, как говориться , встречают по одежке. В современном мире именно внешность играет очень важную роль и является билетом в счастливую жизнь
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