Разложите многочлен на множители: 16-(x^2-2xy+y^2)=

Алгебра
Разложите многочлен на множители: 16-(x^2-2xy+y^2)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 - ( x^2 - 2xy + y^2) = 4^2 - ( x - y)^2 = ( 4 - x + y)(4 + x - y)
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