Дополнить строчку слов на соответствующее правило еще одним словом городской и б??изкий
Русский язык
Дополнить строчку слов на соответствующее правило еще одним словом городской и б??изкий
Ответ(ы):
Гость:
Жуткий - правило проверяемые согласные в корне слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дайте, пожалуйста, подробное доказательство... Условие: "Существует ли треугольник, у которого все высоты меньше 1 см, а площадь больше 1 м2 (бол...
Геометрия
Даны две перпендикулярные прямые a и b и плоскость альфа. Возможно ли, что а) одна ??з прямых параллельна плоскости, а другая перпендикулярна пл...
Математика
2:1/4+((1целая1/2+2целых2/3):3целых3/4-2/3):8целых8/9 (7/8-3/5): (2/3+1/2)*(60:4целых5/7) (1/6+(7/18+2/27):5/9)+3/11*2ц??лых1/5 Помогите пож...