Даны две перпендикулярные прямые a и b и плоскость альфа. Возможно ли, что а) одна ??з прямых параллельна плоскости, а другая перпендикулярна плоскости? б)обе прямые перпендикулярны плоскости?
Геометрия
Даны две перпендикулярные прямые a и b и плоскость альфа. Возможно ли, что а) одна ??з прямых параллельна плоскости, а другая перпендикулярна плоскости? б)обе прямые перпендикулярны плоскости?
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