Даны две перпендикулярные прямые a и b и плоскость альфа. Возможно ли, что а) одна ??з прямых параллельна плоскости, а другая перпендикулярна плоскости? б)обе прямые перпендикулярны плоскости?

Геометрия

Даны две перпендикулярные прямые a и b и плоскость альфа. Возможно ли, что а) одна ??з прямых параллельна плоскости, а другая перпендикулярна плоскости? б)обе прямые перпендикулярны плоскости?

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