Дополните предложения глаголами-сказуемыми. Ребята сделали скворечники и .....-Ка??дую весну ребята ремонтировали скворечники и ..... На заветной полянке в лесу каждую весну расцветают подснежники и....-Скоро в лесу расцветут ...
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Дополните предложения глаголами-сказуемыми. Ребята сделали скворечники и .....-Ка??дую весну ребята ремонтировали скворечники и ..... На заветной полянке в лесу каждую весну расцветают подснежники и....-Скоро в лесу расцветут подснежники и .... Заранее спасибо:-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята сделали скворечники и повесили на дерево. -Каждую весну ребята ремонтировали скворечники и вешали их на дерево. На заветной полянке в лесу каждую весну расцветают подснежники и радуют нас приходом весны. -Скоро в лесу расцветут подснежники и будут радовать нас приходом весны.
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