Дополните предложения глаголами-сказуемыми. Ребята сделали скворечники и .....-Ка??дую весну ребята ремонтировали скворечники и ..... На заветной полянке в лесу каждую весну расцветают подснежники и....-Скоро в лесу расцветут ...

Гость: Гость:

Ребята сделали скворечники и повесили на дерево. -Каждую весну ребята ремонтировали скворечники и вешали их на дерево. На заветной полянке в лесу каждую весну расцветают подснежники и радуют нас приходом весны. -Скоро в лесу расцветут подснежники и будут радовать нас приходом весны.