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Как сделать 23 и 24 номер
Математика
Как сделать 23 и 24 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 5 и 4, 6 и 4, 8 и 4. 9 и 4, 9 и 8, 9 и 9 23 56+3>55-2 54+5>59-6
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