Помогите пожалуйстатрешить номер 188
Математика
Помогите пожалуйстатрешить номер 188
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54-(8+4)=42 (см) 2) 42:3=14 (см) - первая сторона 3)14+8=22 (см) - вторая сторона 4)14+8=18 (см) - третья сторона
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