Использование в речи имён существительных в прямом и переносном значении
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Использование в речи имён существительных в прямом и переносном значении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: мышь-маленькое,серое животное с гладкой шёрсткой. мышь- компьютерное устройство по которому мы видим рукой. прямое значение:мышь переносное значение: мышь компьютерная
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