На одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины,чем на другом.После того как с первого участка увезли 50 саженцев,а на второй посадили ещё 90,на обоих участках саженцев стало поровну.Сколько всего саженцев было на двух ...

Математика
На одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины,чем на другом.После того как с первого участка увезли 50 саженцев,а на второй посадили ещё 90,на обоих участках саженцев стало поровну.Сколько всего саженцев было на двух участках первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на первом участке было х саденцев, тогда на втором участке 5х. Составим уравнение х-50=5х+90 х-5х=90+50 -4х=140 х=140:(-4) х=32
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