На одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины,чем на другом.После того как с первого участка увезли 50 саженцев,а на второй посадили ещё 90,на обоих участках саженцев стало поровну.Сколько всего саженцев было на двух ...

Математика

На одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины,чем на другом.После того как с первого участка увезли 50 саженцев,а на второй посадили ещё 90,на обоих участках саженцев стало поровну.Сколько всего саженцев было на двух участках первоначально?

Автор: Гость