Пожалуйста напишите 6 сложных предложений из книги

Гость: Гость:

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятно.. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностью. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. Я уже сказывал, что я занимался литературою.Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. – Может быть, вы знаете, какой именно? – с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор, – и скажете мне? – Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, – объяснил секретарь. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. сам найди дальше, а то я зачиталась ))