Дополните преложения 1-3 словами. Самолёт летел. Птица летела. Время летело. Ланды?? отцвёл. Земляника отцвела. Деоево отцвело. Ветер шумел. Река шумела. Море шумело. Месяц светил. Лена светила. Солнце светило. Лес опустел. Ро...
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Дополните преложения 1-3 словами. Самолёт летел. Птица летела. Время летело. Ланды?? отцвёл. Земляника отцвела. Деоево отцвело. Ветер шумел. Река шумела. Море шумело. Месяц светил. Лена светила. Солнце светило. Лес опустел. Роща опустела. Поле опустело. Спасибо заранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолет летел, оставляя за собой белый след. Птица летела и разрезала воздух своими крыльями. Время летело не оглядываясь. Ветер шумел так, словно пытался нам что-то сообщить. Река шумела, спотыкаясь о камни. Море шумело, но моряки не сдавались. Месяц ярко светил, тем самым указал нам путь. Солнце светило ослепляя глаза. Лес опустел, все звери спрятались в норках.
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