Дополните преложения 1-3 словами. Самолёт летел. Птица летела. Время летело. Ланды?? отцвёл. Земляника отцвела. Деоево отцвело. Ветер шумел. Река шумела. Море шумело. Месяц светил. Лена светила. Солнце светило. Лес опустел. Ро...

Гость: Гость:

Самолет летел, оставляя за собой белый след. Птица летела и разрезала воздух своими крыльями. Время летело не оглядываясь. Ветер шумел так, словно пытался нам что-то сообщить. Река шумела, спотыкаясь о камни. Море шумело, но моряки не сдавались. Месяц ярко светил, тем самым указал нам путь. Солнце светило ослепляя глаза. Лес опустел, все звери спрятались в норках.