Если открыть первую трубу ты бассейн можно наполнить водой за 08:00 если второе то з?? 12 а хитрее тоже 16 открыли все три трубы какая часть бассейна будет заполнена через один час помогите решить задачу
Математика
Если открыть первую трубу ты бассейн можно наполнить водой за 08:00 если второе то з?? 12 а хитрее тоже 16 открыли все три трубы какая часть бассейна будет заполнена через один час помогите решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всю работу (т.е. заполненный бассейн) принимаем за 1 1) 1 : 8 = 1/8 часть бассейна заполнит 1-ый насос за час 2) 1 : 12 = 1/12 часть бассейна заполнит 2-ой насос за час 3) 1 : 16 = 1/16 часть бассейна заполнит 3-ий насос за час 4) 1/8 + 1/12 + 1/16 = 6/48 + 4/48 + 3/48 = 13/48 (части) Ответ: 13/48 части бассейна заполнят 3 насоса за 1 час
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