Если открыть первую трубу ты бассейн можно наполнить водой за 08:00 если второе то з?? 12 а хитрее тоже 16 открыли все три трубы какая часть бассейна будет заполнена через один час помогите решить задачу

Математика

Если открыть первую трубу ты бассейн можно наполнить водой за 08:00 если второе то з?? 12 а хитрее тоже 16 открыли все три трубы какая часть бассейна будет заполнена через один час помогите решить задачу

Автор: Гость