Дополните текст задачи недостающим числом и закончите её решение. Задача. В пя??и одинаковых пакетах было 4.880 шурупов. Сколько шурупов в ** таких же пакетах? Решение. 1) 4880: *=* 2) ***×**=***. Ответ... Срочно по...
Математика
Дополните текст задачи недостающим числом и закончите её решение. Задача. В пя??и одинаковых пакетах было 4.880 шурупов. Сколько шурупов в ** таких же пакетах? Решение. 1) 4880: *=* 2) ***×**=***. Ответ... Срочно помогите мне, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто поставь любое число и решай к примеру 25
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