Дополните текст задачи недостающим числом и закончите её решение. Задача. В пя??и одинаковых пакетах было 4.880 шурупов. Сколько шурупов в ** таких же пакетах? Решение. 1) 4880: *=* 2) ***×**=***. Ответ... Срочно по...

Математика
Дополните текст задачи недостающим числом и закончите её решение. Задача. В пя??и одинаковых пакетах было 4.880 шурупов. Сколько шурупов в ** таких же пакетах? Решение. 1) 4880: *=* 2) ***×**=***. Ответ... Срочно помогите мне, пожалуйста!
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Гость:
Просто поставь любое число и решай  к примеру 25
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