Дополните текст задачи недостающим числом и закончите её решение. Задача. В пя??и одинаковых пакетах было 4.880 шурупов. Сколько шурупов в ** таких же пакетах? Решение. 1) 4880: *=* 2) ***×**=***. Ответ... Срочно по...

Математика

Дополните текст задачи недостающим числом и закончите её решение. Задача. В пя??и одинаковых пакетах было 4.880 шурупов. Сколько шурупов в ** таких же пакетах? Решение. 1) 4880: *=* 2) ***×**=***. Ответ... Срочно помогите мне, пожалуйста!

Автор: Гость