Наурыз морфологически разбор слова
Русский язык
Наурыз морфологически разбор слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: НАУРЫЗТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: действительный залог, единственное число, мужской род, непереходный, прошедшее время, совершенный вид Формы: наурызть, наурыз, наурызла, наурызло, наурызли, наурызу, наурызём, наурызёшь, наурызёте, наурызёт, наурызут, наурызши, наурызёмте, наурызи, наурызите, наурызший, наурызшего, наурызшему, наурызшим, наурызшем, наурызшая, наурызшей, наурызшую, наурызшею, наурызшее, наурызшие, наурызших, наурызшими, наурызенный, наурызенного, наурызенному, наурызенным, наурызенном, наурызен, наурызенная, наурызенной, наурызенную, наурызенною, наурызена, наурызенное, наурызено, наурызенные, наурызенных, наурызенными, наурызены
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Қазақ тiлi
Переведите текст: Ақшаны қалай үнемдеу керек? Ақшаны бостан-бос жаратпай,керек за??тарға жарату керек. Ата ананың бергенін де көп жұмсамау қажет.
География
Территория этого государства увеличилась почти на четверть в результате искусст??енного намыва земли.