Допоможіть написати міні-твір Чим мене приваблює мистецтво? Який з видів мистец??ва мені подобається?

Гость: Гость:

Є багато видів мистецтв. Література, музика, архітектура, театр та інші. Мій найулюбленіший вид мистецтва – це кінематограф. У цьому жанрі можна показати абсолютно всі види мистецтва та творчості. У ньому ж поєднується і акторська майстерність.