Допоможіть написати міні-твір Чим мене приваблює мистецтво? Який з видів мистец??ва мені подобається?

Литература
Допоможіть написати міні-твір Чим мене приваблює мистецтво? Який з видів мистец??ва мені подобається?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Є багато видів мистецтв. Література, музика, архітектура, театр та інші. Мій найулюбленіший вид мистецтва – це кінематограф. У цьому жанрі можна показати абсолютно всі види мистецтва та творчості. У ньому ж поєднується і акторська майстерність.
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