ДОПОМОЖІТЬ РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ ПО ФІЗИЦІ! 1. З висоти 2 метри в воду падає камінь мас??ю 1 кг та об'ємом 400см(кубічних).На скільки збільшиться внутрішня енергія каменя і навколишнього середовища внаслідок падіння, якщо глибина ...

Физика

ДОПОМОЖІТЬ РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ ПО ФІЗИЦІ! 1. З висоти 2 метри в воду падає камінь мас??ю 1 кг та об'ємом 400см(кубічних).На скільки збільшиться внутрішня енергія каменя і навколишнього середовища внаслідок падіння, якщо глибина водойми 3 м 2.У холодну воду опускають нагрітий в киплячій воді металевий брусок.В якому випадку вода нагріється більше, якщо брусок алюмінєвий чи металевий?

Автор: Гость