Допоможіть скласти речення з таким словом від"їхати
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Допоможіть скласти речення з таким словом від"їхати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чекаю дня, коли нарешті я зможу від'їхати за кордон.
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