Допоможіть скласти речення зі словами б'ють, п'є, п'ять.
Українська мова
Допоможіть скласти речення зі словами б'ють, п'є, п'ять.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великий міський годинник б'є 12 годину
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