Дорисуй фигуру до ррямогольника,площадь которого 12кв.см.

Математика
Дорисуй фигуру до ррямогольника,площадь которого 12кв.см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего его стороны должны быть 3 см и 4см т.к.   4*3=12 кв см периметр =(3+4)*2=14см
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