Как решить задачу с трех серых овец настригли в год 18 килограмм шерсти со всех пор??вну Сколько частей Можно ли стричь и 5 черных овец если с каждой овцы получится на один килограмм меньше
Математика
Как решить задачу с трех серых овец настригли в год 18 килограмм шерсти со всех пор??вну Сколько частей Можно ли стричь и 5 черных овец если с каждой овцы получится на один килограмм меньше
Ответ(ы):
Гость:
1)18÷3=6 с одной 2)6-1=5 3)5×5=25
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