Как решить задачу с трех серых овец настригли в год 18 килограмм шерсти со всех пор??вну Сколько частей Можно ли стричь и 5 черных овец если с каждой овцы получится на один килограмм меньше

Математика

Как решить задачу с трех серых овец настригли в год 18 килограмм шерсти со всех пор??вну Сколько частей Можно ли стричь и 5 черных овец если с каждой овцы получится на один килограмм меньше

Автор: Гость