В окрестностях этого монастыря зародился промысел богородской игрушки. A)Троице-Сергиев В)Чудов С)Псковско-Печерский D)Ферапонтов

История
В окрестностях этого монастыря зародился промысел богородской игрушки. A)Троице-Сергиев В)Чудов С)Псковско-Печерский D)Ферапонтов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ А) Троице-Сергиев
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