Составить объявление о празднике 8 Марта ( Что? Где? Когда? )

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Празднование 8 Марта – Международного женского дня – было установлено после революции, в безбожное время по инициативе революционерки Клары Цеткин, при том отмечали его только в СССР, в других странах, где революционная волна начала XX века захлестнулась, этот праздник «не прижился».В новоучрежденном праздновании появилось порочное стремление женщин к эмансипации. Выдвинулся идеал женщины-блудницы. И не случайно был выбран день 8 марта. 8 марта по Православному календарю является какнуном воспоминания о Первом и Втором обретении главы Иоанна Крестителя, умерщвленного по желанию злых и нечестивых женщин.Случилось это в I веке, в день рождения царя Ирода, когда на пир были собраны вельможи со всей страны. Вино лилось рекой. Совершались обычные в те времена дворцовые увеселения. Когда гости изрядно выпили, был объявлен танец Саломии, дочери незаконной жены царя – Иродиады.Иродиада принадлежала Филиппу, брату царя. Но из-за своего властолюбия она оставила его, соблазнившись старым царем. Все граждане страны знали об этом, но не смели обличать беззаконное сожительство. Наоборот, они с льстивым усердием успокаивали совесть Ирода, воздавая блуднице, как должное, царские почести.Не молчал только один человек – Иоанн Креститель. Пламенный проповедник покаяния, он призывал еврейский народ очиститься от своих грехов, оставить беззакония, чтобы достойно принять Спасителя. Вопиющее беззаконие царя Ирода, совершаемое на виду всего народа, не могло быть им не замеченным. «не достоит тебе, царь, иметь жену брата твоего Филиппа», - говорил святой Иоанн. И за это был посажен в темницу, где и томился во время Иродова пира.Танец Саломии был объявлен в разгар веселья. Она появилась из женской половины дворца, где по обычаю того времени Иродиада давала пир женам вельмож, - изысканно одетая, с мимикой и пением, которые должны были возбудить и без того уже разгоряченное вином общество иудейских аристократов. Отбросив всякие рамки приличия, Саломия плясала свой танец. Все были потрясены и очарованы княжной, ее молодостью и движениями, которыми она разрушала условности дворцового этикета, вводя туда, как нечто новое и сверхизысканное, низкие публичные нравы. Ирод был в восторге. С клятвой при гостях он пообещал юной танцовщице подарить все, что она у него попросит. Даже половину царства! Однако Саломия не поспешила выразить своего желания, потому что знала, что щедрое обещание вырвалось из уст пьяного и тщеславного деспота, который сам недавно – как милость! – получил от римского императора участок израильского царства, которым самовластно не мог распоряжаться. Поэтому Саломия быстро выбежала из залы пирующих к своей матери, нетерпеливо ожидавшей ее, и, посоветовавшись с нею, вернулась к царю с безумным требованием: «Не хочу, царь, твоего царства, но подари мне голову праведника… Великий повелитель и мой господин! Будь же милостив…» И она протянула Ироду поднос для желаемой «снеди»… «Что может быть хуже такого зверства, - говорит святой Иоанн Златоуст, - просить об убийстве беззаконном, - просить об убийстве среди пиршества, - просить об убийстве бесстыдном!». Это было в понятиях тогдашнего Рима. Предание повествует о том, что Ирод, трусливый, и мнительный, не желая показаться клятвопреступником в глазах своих подданных, отдает страшный приказ об убийстве святого Иоанна Крестителя. Приказ исполняется, и через несколько минут возложенная на блюдо и еще дымящаяся кровью голова святого праведника вносится во дворец и подается Саломии.