В чём проявляется отношение автора к происходящему и героям?(Рассказ "Никита" А.П.Платонов)
Литература
В чём проявляется отношение автора к происходящему и героям?(Рассказ "Никита" А.П.Платонов)
Ответ(ы):
Гость:
Он любит своего героя и дал ему такой характер любопытный. Это можно увидеть только если разобраться в рассказе.
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