В чём проявляется отношение автора к происходящему и героям?(Рассказ "Никита" А.П.Платонов)

Литература
В чём проявляется отношение автора к происходящему и героям?(Рассказ "Никита" А.П.Платонов)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он любит своего героя и дал ему такой характер любопытный. Это можно увидеть только если разобраться в рассказе.
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