Помогите! прошу вас! умоляю! !! срочно надо проверка знаний и способностей номер 3

Химия
Помогите! прошу вас! умоляю! !! срочно надо проверка знаний и способностей номер 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
C + O2 = CO2  V(CO2, 100%) = 16.8/0.75 = 22.4 л n(CO2) = 22.4/22.4 = 1 моль по уравнению:  n(C) = n(CO2) = 1 моль m(С) = 1 * 12 = 12г Ответ; 12 грамм
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