Дорого ищ села в город проходит через рабочий поселок из села в город вышла легкоаая автомашина со скоростью 1,5км мин в тожесомоевпемя из рабочего поселка в городгрузовая автомашина. со скоростью1км мин ГШ

Математика
Дорого ищ села в город проходит через рабочий поселок из села в город вышла легкоаая автомашина со скоростью 1,5км мин в тожесомоевпемя из рабочего поселка в городгрузовая автомашина. со скоростью1км мин ГШ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что в конце написано , а то непонятно.
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